В ЦБ надеются на скорую разблокировку активов невиновных российских инвесторов

Европейские регуляторы Clearstream и Euroclear рассматривают возможность разблокировки замороженных активов российских инвесторов, которые не попали под санкции, сообщил первый зампредседателя Банка России Владимир Чистюхин. По его словам, Центробанк надеется, что «невиновных отпустят» в ближайшее время.
Как отметил Чистюхин, об изменении решений касательно активов подсанкционных лиц речь не идет.
«Они (Euroclear и Clearstream) рассматривают вопрос разблокировки активов тех лиц, которые не включены в санкционные списки. То есть о всех тех, кто под санкциями, — ни о каком разблокировании речи не идет. Фактически они хотят отпустить невиновных, и я очень надеюсь, что они в ближайшее время найдут в себе силы это сделать», — сказал Чистюхин журналистам на форуме «Кибербезопасность в финансах», его цитирует ТАСС.
Ограничения против Национального расчетного депозитария (НДР) Euroclear и Clearstream ввели в феврале 2022 года в связи с боевыми действиями на территории Украины. Летом ЕС отдельно ввел санкции в отношении НДР. Из-за этого часть бумаг инвесторов из РФ была заморожена.
В конце прошлого года финансовые ведомства Бельгии и Люксембурга разрешили снять ограничения с части активов.
Фото на обложке: Vitalii Vodolazskyi /
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