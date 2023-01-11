Банк России с 13 января возобновит операции с иностранной валютой

Центробанк с 13 января возвращает операции с иностранной валютой на внутреннем рынке. Министерство финансов собирается с 13 января по 6 февраля выставить на продажу валюту на 54,5 млрд руб. На этой новости курс доллара опустился на 1,5 руб. Такое решение принято для поддержания стабильности в условиях «изменчивой конъюнктуры рынка энергоносителей».

Операции с иностранной валютой будут проводиться в инструменте «китайский юань — рубль», говорится в сообщении регулятора. Банк будет покупать (продавать) валюту на рынке равномерно в течение каждого торгового месяца, чтобы снизить влияние таких операций на изменения валютного курса ЦБ.

«При этом подходы Банка России к проведению денежно-кредитной политики в условиях применения механизма бюджетного правила не меняются», — уточнили в ЦБ.

Минфин, в свою очередь, указал, что решение призвано обеспечить стабильность на внутреннем рынке в условиях «изменчивой конъюнктуры рынка энергоносителей». Ведомство отмечает, что в январе российский бюджет недополучит 54,5 млрд руб. от нефтегазовых доходов.

«Таким образом, совокупный объем средств, направляемых на продажу иностранной валюты, составляет 54,5 млрд руб. Операции будут проводиться в период с 13 января 2023 года по 6 февраля 2023 года, соответственно, ежедневный объем продажи иностранной валюты составит в эквиваленте 3,2 млрд руб.», — поясняет Минфин.

После заявления Центробанка доллар опустился на Мосбирже с 69,55 руб. до 68,44.

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