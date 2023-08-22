ЦБ может усилить контроль за работой рейтинговых агентств

Банк России считает целесообразным усилить регулирование рейтинговой области. В ЦБ предлагают выдавать предписания кредитным рейтинговым агентствам, пишет «Коммерсантъ».
С конца декабря могут вступить в силу расширенные полномочия регулятора. В частности, требование об отзыве или пересмотре рейтинга будет применяться, если его присвоение произошло с нарушениями законов.
Также если организация не исполнит выданное Центробанком предписание в указанный срок, будет установлен запрет на присвоение рейтинга.
Как поясняют в ЦБ, такие меры помогут повысить ответственность агентств за качество рейтингом. Эксперты говорят, что таким образом регулятор хочет устранить ситуации с недобросовестной конкуренцией.
Эксперт банковского дела Ольга Ульянова говорит о серьезности новых полномочий ЦБ. Она отмечает, что эффективность мер зависит от того, как регулятор будет их применять. С одной стороны, усиленный контроль может повысить качество услуг, с другой — негативно отразиться на независимости агентств.
Фото на обложке: dymaxfoto /
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