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Банк России на полгода запретил бизнесу снимать более $5 тысяч в валюте

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Центральный банк РФ запретил бизнесу снимать более $5 тысяч в долларах, евро, иенах, фунтах стерлингов. Эти $5 тысяч или их эквивалент можно будет использовать только для оплаты командировок. Ограничение ввели на полгода – до 10 сентября.

Банк России на полгода запретил бизнесу снимать более $5 тысяч в валюте

О введении ограничений на съем валюты говорится в пресс-релизе Банка России.

Резидентам РФ запретили снимать более $5 тысяч в долларах, евро, иенах, фунтах стерлингов. Мера будет действовать полгода – до 10 сентября 2022 года.

В Банке России не уточнили, на какой срок – день, неделя или месяц – распространяется лимит в $5 тысяч на снятие наличных в валюте.

Снятые деньги можно будет использовать только для одной цели – оплата зарубежных командировок. 

«В особых случаях по запросу банка к регулятору эта сумма может быть увеличена», – говорится в сообщении Банка России.

Нерезиденты РФ совсем не смогут снимать доллары, евро, фунты стерлингов и иены на всем периоде ограничений.

На снятие других валют как для резидентов, так и нерезидентов никаких ограничений не вводится.

Фото на обложке: Konstantin Egorychev / Shutterstock

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