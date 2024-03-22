ЦБ может открыть инвесторам прямой доступ на Мосбиржу

ЦБ может открыть инвесторам прямой доступ на Московскую биржу, брокеры негативно смотрят на инициативу исключения из цепочки. Окончательное решение Банк России примет после «широкого обсуждения вопроса с профсообществом и оценки всей совокупности последствий», пишет «Коммерсантъ».

О том, что регулятор обсуждает возможность открывать счета напрямую, рассказали источники в брокерских компаниях. В самом ЦБ уточнили, что готовят консультативный доклад с проработкой вопроса исключения посредников на финансовом рынке.

Как говорят собеседники, если регулятор пойдет на такой шаг, Мосбиржа станет конкурентом для брокеров. Представитель торговой площадки сообщил, что развитие новых продуктов и сервисов открывает условия для обсуждения «правильного вектора развития многообразия бизнес-моделей на финансовом рынке».

Вопрос исключения брокеров из цепочки поднимался в октябре прошлого года. Тогда глава наблюдательного совета Московской биржи Сергей Швецов заявил, что при создании единого пространства фондового рынка инвесторам не потребуются брокеры для поиска лучшей цены, поскольку с этой задачей справятся и агрегаторы.

Брокеры оценивают потенциальные нововведения крайне негативно. По словам одного из собеседников издания, Мосбиржа и так уже перетянула «значительные доходы у брокерских компаний и банков», когда добилась прямых торгов для крупных юрлиц.

Проблемы, на которые указывают брокеры

Во-первых, биржа, как организатор торгов, обладает инсайдерской информацией и данными всех участников и клиентов, что создаст большое количество конфликтов интересов.

Во-вторых, у площадки нет опыта и компетенций в обслуживании розничных клиентов. «С учетом монополизации услуг это может привести к снижению конкуренции и к падению уровня сервиса для конечного клиента», поясняет собеседник в брокерской компании.

Управляющий партнер Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин указывает, что «ни в одной стране мира с развитой системой права, где ведутся организованные биржевые торги, физические лица к ним не допускаются».

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