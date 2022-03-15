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ЦБ России впервые прокомментировал приостановку торгов на Мосбирже

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Банк России впервые прокомментировал приостановку торгов акциями — сделки не проводятся с 28 февраля. В ЦБ полагают, что нынешняя ситуация не позволяет открыть рынок, а Мосбиржа говорит о необходимости завершить расчеты по уже начатым сделкам.

ЦБ России впервые прокомментировал приостановку торгов на Мосбирже

Сделки не совершаются уже третью неделю подряд, когда их возобновят — неизвестно, пишет РБК со сслыкой на пресс-служба Центробанка.

«Открытие торгов сейчас может привести к эмоциональным действиям инвесторов и, как следствие, к неоправданным потерям. Мы будем следить за ситуацией и откроем рынки, как только ситуация это позволит сделать», — пояснили изданию в пресс-службе регулятора.

Управляющий директор по коммуникациям Мосбиржи Андрей Брагинский сообщил, что технически площадка готова к запуску на фондовом рынке: денежный, валютный и срочный рынки открыты по большинству инструментов. По его словам, в компании понимают желание инвесторов торговать, но пауза позволяет «решить вопросы, которые важны для стабильности финансовой системы и которые биржа активно обсуждает с регулятором, банками и брокерами».

Президент России Владимир Путин 24 февраля сообщил о начале военной операции на Донбассе. После этого российский фондовый рынок упал на 11%, торги на всех рынках приостановили до особого уведомления. Затем западные страны объявили об отключении ряда российских банков от платежной системы SWIFT. Также в периметр санкций попали внешние золотовалютные резервы Центробанка.

Спустя четыре дня после начала спецоперации ЦБ решил не проводиь торги, а операции на валютном рынке перевести в режим основной сессии — с 10:00 до 19:00 мск. В этот же день для стабилизации ситуации регулятор резко повысил ключевую ставку до рекордных 20% годовых.

С тех пор сделки с бумагами не возобновлялись. Режим работы Московской биржи на неделю с 21 по 25 марта станет известен позднее.

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Фото на обложке: Viktoriia Hnatiuk / Shutterstock

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