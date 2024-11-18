В Банке России сообщили об ускорении роста цен

В октябре стоимость основных товаров и услуг росла, сообщили в Банке России 18 ноября. По мнению регулятора, ужесточение денежно-кредитной политики должно быть продолжено.

«В октябре большинство показателей устойчивого роста цен возросли к предыдущему месяцу», — сообщили в ЦБ РФ. При этом в целом месячный рост цен замедлился по сравнению с сентябрем, но исключительно из-за снижения стоимости туристических и транспортных услуг.

С сезонной корректировкой рост цен, по данным Центробанка, без волатильных компонентов составил 11,7% (в сентябре 10%). Базовый индекс потребительских цен без туристических услуг достиг 13,5% (в сентябре 9,6%).

Рост спроса снова опережал возможности наращивания выпуска товаров и услуг, а инфляционное давление сохранялось, констатировали в ЦБ РФ.

По данным Банка России в октябре продовольственная инфляция год к году составила 9%, а без учета плодоовощной продукции — 8,37%. Стоимость плодоовощной продукции возросла на 13,51%. Также в октябре по сравнению с сентябрем цены на продовольствие стали выше на 1,23%, продовольствие без плодов и овощей — на 1,2%. Отдельно на плодоовощную продукцию цены подняли на 1,44%.

В целом в октябре потребительские цены выросли на 0,75%, а в сентябре — на 0,48%.

В ЦБ РФ напомнил о цели снизить годовую инфляцию до 4%, а для этого нужна жесткая денежно-кредитная политика. В 2024 году инфляция ожидается на уровне 8-8,5%.

«Требуется дополнительная жесткость денежно-кредитных условий, способная обеспечить более сдержанный рост спроса, чтобы возобновить процесс дезинфляции, снизить инфляционные ожидания и создать условия для устойчивого снижения инфляции в 2025 году», — констатировали в банке.

25 октября Банк России повысил ключевую ставку до исторического максимума в 21% и допустил ее дальнейший рост.