Центробанк предложил разработать единый QR-код для оплаты всех покупок

В Центробанке задумались о разработке единого QR-кода для оплаты товаров и услуг. Сейчас с помощью данной технологии можно расплатиться не только через Систему быстрых платежей от ЦБ, но и в приложении Сбербанка.
По словам первого зампреда ЦБ Ольги Скоробогатовой, пользователи зачастую сталкиваются с путаницей при выборе оплаты. В ЦБ рассматривают схему, при которой потребитель заранее сможет выбрать счет, с которого будут списываться средства, а QR-код при этом будет единым.
«Самое главное, чтобы человек сам выбирал и его никто не путал, никакие банки, никакие объединения в выборе способа оплаты», — сказала Скоробогатова на форуме Finopolis, ее слова приводит РБК.
Она подчеркнула, что создание унифицированного QR-кода — одна из задач Банка России «этого года». В противном случае у людей будет по 15-20 различных QR-кодов, из-за чего безналичные операции станут неудобными.
На выработку механизма создания единого QR-кода регулятору потребуется около трех месяцев. В проработке вопроса будут участвовать Национальная система платежных карт и банки.
Фото на обложке: Unsplash
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