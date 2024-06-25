ЦБ планирует начать регулировать рынок рассрочки до конца 2024 года

Банк России планирует начать регулировать рынок рассрочки до конца 2024 года. Регулятор участвует в разработке соответствующего законопроекта, который должен регламентировать этот сервис, передают «Известия».
- Новости
В ЦБ считают нужным «выстроить защиту пользователя рассрочки на том же уровне, на котором сейчас защищен заемщик, оформивший потребительский кредит».
Юристы уверены в неизбежности синхронизации условий этих двух услуг, в том числе появление договора для рассрочки. Кроме того, операторам придется уведомлять о покупке «частями» в бюро кредитных историй, чтобы учитывать этот вид в долговой нагрузке.
Банки против инициативы, многие из них сами начали развивать эту услугу. В кредитных организациях говорят, что регулирование в таком виде может положить конец рынку «оплаты частями».
Идея регулирования рассрочки возникла два года назад, и теперь ЦБ предлагает подходы к защите потребителей. Сейчас у пользователей нет полной информации о стоимости услуг, возможной переплате и высоких штрафах за просрочку платежей. Кроме того, регулятор подчеркивает необходимость ограничения роста долговой нагрузки заемщиков.
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Исламский банкинг: что это и как работает
- 2 Новое ограничение эквайринговых комиссий: как это повлияет на бизнес?
- 3 Чем грозит заморозка зарубежных активов Центробанка для бизнеса
- 4 Олег в Clubhouse и биометрия в «Перекрестке»: финтех-дайджест
- 5 В РФ будут выпускать премиальные авто Chery, 99% продавцов Wildberries не знают правил площадки: главное 24 июня
ВОЗМОЖНОСТИ
25 июня 2024
25 июня 2024