ЦБ планирует начать регулировать рынок рассрочки до конца 2024 года

Банк России планирует начать регулировать рынок рассрочки до конца 2024 года. Регулятор участвует в разработке соответствующего законопроекта, который должен регламентировать этот сервис, передают «Известия».

В ЦБ считают нужным «выстроить защиту пользователя рассрочки на том же уровне, на котором сейчас защищен заемщик, оформивший потребительский кредит».

Юристы уверены в неизбежности синхронизации условий этих двух услуг, в том числе появление договора для рассрочки. Кроме того, операторам придется уведомлять о покупке «частями» в бюро кредитных историй, чтобы учитывать этот вид в долговой нагрузке.

Банки против инициативы, многие из них сами начали развивать эту услугу. В кредитных организациях говорят, что регулирование в таком виде может положить конец рынку «оплаты частями».

Идея регулирования рассрочки возникла два года назад, и теперь ЦБ предлагает подходы к защите потребителей. Сейчас у пользователей нет полной информации о стоимости услуг, возможной переплате и высоких штрафах за просрочку платежей. Кроме того, регулятор подчеркивает необходимость ограничения роста долговой нагрузки заемщиков.

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