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ЦБ планирует начать регулировать рынок рассрочки до конца 2024 года

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Банк России планирует начать регулировать рынок рассрочки до конца 2024 года. Регулятор участвует в разработке соответствующего законопроекта, который должен регламентировать этот сервис, передают «Известия».

ЦБ планирует начать регулировать рынок рассрочки до конца 2024 года
  1. Новости

В ЦБ считают нужным «выстроить защиту пользователя рассрочки на том же уровне, на котором сейчас защищен заемщик, оформивший потребительский кредит».

Юристы уверены в неизбежности синхронизации условий этих двух услуг, в том числе появление договора для рассрочки. Кроме того, операторам придется уведомлять о покупке «частями» в бюро кредитных историй, чтобы учитывать этот вид в долговой нагрузке. 

Банки против инициативы, многие из них сами начали развивать эту услугу. В кредитных организациях говорят, что регулирование в таком виде может положить конец рынку «оплаты частями».

Идея регулирования рассрочки возникла два года назад, и теперь ЦБ предлагает подходы к защите потребителей. Сейчас у пользователей нет полной информации о стоимости услуг, возможной переплате и высоких штрафах за просрочку платежей. Кроме того, регулятор подчеркивает необходимость ограничения роста долговой нагрузки заемщиков.

Фото на обложке: Unsplash

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