Банк России ограничил движение средств на $300 млрд в недружественные страны

«Были введены ограничение на движение капитала, запрет на продажу ценных бумаг иностранными инвесторами и запрет на вывод ими средств из российской финансовой системы», — пояснил регулятор.

Кроме того, выплаты по корпоративному долгу российских компаний и госдолгу перед держателями из стран, которые поддержали санкции в отношении России, будут проходить только с разрешения правкомиссии, добавили в ЦБ.

То есть в ответ на заморозку части российских резервов власти РФ также ввели ограничения на движения средств, которые могли бы быть перечислены в недружественные страны, на сопоставимую сумму, говорится в сообщении Банка России.

Регулятор также объяснил, что избежать заморозки части золотовалютных резервов в долларах и евро было невозможно. «Безналичная валюта всегда отражается на корреспондентских счетах в иностранных банках и поэтому может быть заморожена», — отметил ЦБ.

Международные резервы ЦБ к 18 февраля 2022 года достигли $643,2 млрд. По данным министра финансов Антона Силуанова, в рамках санкций западные страны заблокировали примерно половину золотовалютных резервов ЦБ на сумму около $300 млрд.