Банк России ограничил движение средств на $300 млрд в недружественные страны

Россия в ответ на заморозку части своих резервов в долларах и евро применила фактически зеркальную меру и ограничила движение средств в недружественные страны на сопоставимую сумму, сообщил Центральный банк (ЦБ).
«Были введены ограничение на движение капитала, запрет на продажу ценных бумаг иностранными инвесторами и запрет на вывод ими средств из российской финансовой системы», — пояснил регулятор.
Кроме того, выплаты по корпоративному долгу российских компаний и госдолгу перед держателями из стран, которые поддержали санкции в отношении России, будут проходить только с разрешения правкомиссии, добавили в ЦБ.
То есть в ответ на заморозку части российских резервов власти РФ также ввели ограничения на движения средств, которые могли бы быть перечислены в недружественные страны, на сопоставимую сумму, говорится в сообщении Банка России.
Регулятор также объяснил, что избежать заморозки части золотовалютных резервов в долларах и евро было невозможно. «Безналичная валюта всегда отражается на корреспондентских счетах в иностранных банках и поэтому может быть заморожена», — отметил ЦБ.
Международные резервы ЦБ к 18 февраля 2022 года достигли $643,2 млрд. По данным министра финансов Антона Силуанова, в рамках санкций западные страны заблокировали примерно половину золотовалютных резервов ЦБ на сумму около $300 млрд.
Фото на обложке: Mistervlad /
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