В 2023 году россияне воспользовались СБП 7 млрд раз и перевели более 27 трлн рублей, сообщили в ЦБ. По отношению к 2022 году общая сумма переводов выросла в два раза, стимулом для роста популярности системы стали программы кешбэка.

В 2023 году россияне воспользовались СБП 7 млрд раз и перевели более 27 трлн рублей — ЦБ