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В 2023 году россияне воспользовались СБП 7 млрд раз и перевели более 27 трлн рублей — ЦБ

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

В 2023 году россияне воспользовались СБП 7 млрд раз и перевели более 27 трлн рублей, сообщили в ЦБ. По отношению к 2022 году общая сумма переводов выросла в два раза, стимулом для роста популярности системы стали программы кешбэка.

В 2023 году россияне воспользовались СБП 7 млрд раз и перевели более 27 трлн рублей — ЦБ

По итогам 2023 года россияне воспользовались системой быстрых платежей (СБП) 7 млрд раз. Об этом сообщила пресс-служба Банка России.

Общая сумма переводов через СБП в 2023 году составила 27,7 трлн рублей, что более чем в два раза больше, чем в 2022 году.

Через СБП было совершено покупок на 3 трлн рублей – популярности системы в этой категории транзакций способствовали программы лояльности с выплатами кешбэка, отметили в ЦБ.

Фото на обложке: Fevziie / Shutterstock

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