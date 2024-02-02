В 2023 году россияне воспользовались СБП 7 млрд раз и перевели более 27 трлн рублей — ЦБ

В 2023 году россияне воспользовались СБП 7 млрд раз и перевели более 27 трлн рублей, сообщили в ЦБ. По отношению к 2022 году общая сумма переводов выросла в два раза, стимулом для роста популярности системы стали программы кешбэка.
По итогам 2023 года россияне воспользовались системой быстрых платежей (СБП) 7 млрд раз. Об этом сообщила пресс-служба Банка России.
Общая сумма переводов через СБП в 2023 году составила 27,7 трлн рублей, что более чем в два раза больше, чем в 2022 году.
Через СБП было совершено покупок на 3 трлн рублей – популярности системы в этой категории транзакций способствовали программы лояльности с выплатами кешбэка, отметили в ЦБ.
Фото на обложке: Fevziie /
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