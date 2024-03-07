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ЦБ планирует обязать крупных продавцов принимать оплату через СБП и цифровыми рублями — «Интерфакс»

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

ЦБ планирует обязать крупных продавцов принимать оплату через СБП и цифровыми рублями, сообщил «Интерфакс». Требование коснется продавцов с выручкой за календарный год свыше 30 млн рублей.

ЦБ планирует обязать крупных продавцов принимать оплату через СБП и цифровыми рублями — «Интерфакс»

Банк России намерен ввести требование для крупных продавцов принимать оплату через Систему быстрых платежей и цифровыми рублями. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Требование коснется продавцов, в том числе агрегаторов информации о товарах и услугах, чья выручка за календарный год превышает 30 млн рублей. Норма об использовании СБП может вступить в силу с 1 октября 2024 года, о цифровых рублях – с 1 октября 2026 года.

Количество торгово-сервисных предприятий, которые принимают оплату по СБП, в 2023 году выросло до 1,5 млн. В общем числе платежных операций доля СБП увеличилась более, чем в два раза, и достигла 27%.

Фото на обложке: Mistervlad / Shutterstock

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