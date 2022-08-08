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Инвесторы попросили Банк России не ограничивать торговлю иностранными акциями

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Частные инвесторы обратились в ЦБ РФ с просьбой не вводить ограничения на торговлю ценными бумагами иностранных эмитентов, пишет «Лента.ру». Россияне хотят продолжить торговать акциями Zoom, Intel, Amazon, Netflix и другими.

Инвесторы попросили Банк России не ограничивать торговлю иностранными акциями

Банк России объясняет ограничения желанием оградить россиян от инфраструктурных рисков, которые возникли из-за западных санкций. Уже заблокирована часть иностранных активов на счетах более 5 млн российских розничных инвесторов. 

Инвесторы же видят в инициативе Центробанка не заботу, а нарушение своих прав.

«Ограничения еще не являются законом, но ЦБ уже предложил брокерам и биржам приостановить продажи неквалифицированным инвесторам иностранных ценных бумаг», — сообщают инвесторы в своем обращении, его подписали более 10 тыс. человек.

ЦБ 20 июля представил концепцию совершенствования защиты розничных инвесторов. Она предполагает приостановку продажи иностранных ценных бумаг неквалифицированным инвесторам. 

Банк России также предложил повысить с 6 до 30 млн рублей размер активов, которые необходимо иметь для того, чтобы соответствовать статусу квалифицированного инвестора.

Фото на обложке: Unsplash 

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