Банк России продлил на полгода ограничения на зарубежные денежные переводы

Центральный банк продлил до 30 сентября 2023 года ограничения на денежные переводы за рубеж. К таким ограничениям относятся, например, лимит на сумму переводов для работающих в России нерезидентов и граждан «дружественных» стран.
О продлении ограничений на зарубежные переводы денежных средств сообщается на сайте Банка России.
К таким ограничениям относятся:
- лимит на транзакции с использованием системы денежных переводов в размере не более $10 тыс.;
- нерезиденты РФ, работающие в России, могут перевести за рубеж сумму, равную своей заработной плате;
- не работающие в России физические лица, являющиеся нерезидентами РФ, а также юридические лица из «недружественных» стран переводить деньги за границу не могут;
- резиденты «дружественных» стран и граждане РФ могут переводить на иностранные счета не более $1 млн или эквивалент в другой валюте.
Все указанные ограничения будут действовать до 30 сентября 2023 года, сообщил Банк России.
Фото на обложке: Mistervlad /
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