Центральный банк продлил до 30 сентября 2023 года ограничения на денежные переводы за рубеж. К таким ограничениям относятся, например, лимит на сумму переводов для работающих в России нерезидентов и граждан «дружественных» стран.

Банк России продлил на полгода ограничения на зарубежные денежные переводы