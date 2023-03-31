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Банк России продлил на полгода ограничения на зарубежные денежные переводы

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Центральный банк продлил до 30 сентября 2023 года ограничения на денежные переводы за рубеж. К таким ограничениям относятся, например, лимит на сумму переводов для работающих в России нерезидентов и граждан «дружественных» стран.

Банк России продлил на полгода ограничения на зарубежные денежные переводы

О продлении ограничений на зарубежные переводы денежных средств сообщается на сайте Банка России.

К таким ограничениям относятся:

  • лимит на транзакции с использованием системы денежных переводов в размере не более $10 тыс.;
  • нерезиденты РФ, работающие в России, могут перевести за рубеж сумму, равную своей заработной плате;
  • не работающие в России физические лица, являющиеся нерезидентами РФ, а также юридические лица из «недружественных» стран переводить деньги за границу не могут;
  • резиденты «дружественных» стран и граждане РФ могут переводить на иностранные счета не более $1 млн или эквивалент в другой валюте.

Все указанные ограничения будут действовать до 30 сентября 2023 года, сообщил Банк России.

Фото на обложке: Mistervlad / Shutterstock

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