ЦБ Узбекистана отменил введение ограничений по валютным операциям для банков и бизнеса

Центральный банк Узбекистана отменил свое решение о введение ограничений по валютным операциям для банков и бизнеса. Накануне регулятор планировал ужесточить требования по ним с 18 сентября.

Местное издание «Газета.uz» со ссылкой на источники в банковской сфере сообщало, что валютные операции бизнеса будут проходить только через банки, где у них имеется основной счет, конвертация для них тоже будет через один банк.

Банкам также хотели запретить переводить средства в нацвалюте с основных счетов клиентов на их вторичные, размещенные в других банках, для конвертации валюты.

Бизнесменам бы пришлось закрыть свои спецсчета в других банках, и иметь только один счет. Таким образом, конвертация проводилась только через один банк.

На следующий день на пресс-конференции председатель местного ЦБ Мамаризо Нурмуратов сообщил об отмене решения, принятого 15 сентября.

«Решение, принятое накануне комитетом банка, стало причиной острых дискуссий. Самое главное — мы не увидели позитивных мнений об этом решении», — сказал он.

В начале сентября 2023 года все международные переводы и оплату за зарубежные сервисы приостановили с 5 сентября платежные системы Oson и PayWay. Решение в компаниях объясняют требованием ЦБ Узбекистана. Тогда регулятор заявил, что в республике не вводятся ограничения на международные переводы и платежи, в том числе на оплату зарубежных онлайн-сервисов. Для этого регулятор предложил использовать коммерческие банки.

Позднее Qiwi Uzbekistan приостановила международные переводы, в том числе на российские карты и кошельки сервиса, по требованию местного ЦБ. Платежная компания направила запрос республиканскому регулятору несколько недель назад, но так и не получила ответа.

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