Зампредседателя ЦБ Вестеровский займет пост старшего вице-президента Сбербанка

Заместитель председателя Банка России Руслан Вестеровский покидает ЦБ и переходит в Сбербанк. На новом месте он займет пост старшего вице-президента и возьмет на себя руководство блоком «Управление благосостоянием».
В ЦБ Вестровский занимался вопросами корпоративной культуры и обучением кадров. О том, что он покинет свой пост 28 февраля, сообщается на официальном сайте регулятора.
По данным Forbes, Вестеровский станет старшим вице-президентом, руководителем блока «Управление благосостоянием» в Сбербанке. На этой должности он сменит Игоря Кобзаря, который в качестве вице-президента и гендиректора «Сбербанк страхование жизни» продолжит работать в организации.
Как отметила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, Вестеровский является создателем университета Банка России. В нем квалификации получают как работники регулятора, так и участники рынка. Также Вестеровский внес вклад в улучшение системы закупок.
Фото на обложке: Sergey Dobrydnev /
Фото в тексте: Банк России
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