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Банк России пригрозил лишением лицензии за схемы по выводу замороженных активов иностранцев

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Центробанк провел встречу с участниками финансового рынка и пригрозил лишать лицензий тех, кто использует схемы для обхода заморозки активов иностранцев, пишет РБК со ссылкой на источники на финансовом рынке.

Банк России пригрозил лишением лицензии за схемы по выводу замороженных активов иностранцев

В ходе встречи обсуждали соблюдение указов президента об ограничениях на сделки с «недружественными» нерезидентами, а также об ограничении на совершение дальнейших сделок с активами, приобретенными у иностранцев. Согласно указам, сделки с российскими бумагами, принадлежавшими ранее лицам из «недружественных» стран и куплены после 1 марта 2022 года, должны быть отдельно согласованы.

За последний год ЦБ провел ряд проверок соблюдения антисанкционного законодательства. Выяснилось, что участники рынка способствуют через различные схемы и цепочки выходу нерезидентов из замороженных активов в обход установленного порядка.

По словам источников на финансовом рынке, Банк России придерживается жесткой политики в этом вопросе, поскольку планирует использовать заблокированные активы в качестве обменного фонда с иностранными контрагентами для взаимной разблокировки.

«А действия участников рынка фактически уменьшают размер этого обменного фонда», — говорит один из собеседников.

По оценке директора департамента инвестиционных финансовых посредников Банка России Ольги Шишлянниковой, за границей заблокированными из-за санкций оказались активы россиян на сумму около 5,7 трлн рублей.

Фото на обложке: Mistervlad / Shutterstock

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