Банк России пригрозил лишением лицензии за схемы по выводу замороженных активов иностранцев

Центробанк провел встречу с участниками финансового рынка и пригрозил лишать лицензий тех, кто использует схемы для обхода заморозки активов иностранцев, пишет РБК со ссылкой на источники на финансовом рынке.

В ходе встречи обсуждали соблюдение указов президента об ограничениях на сделки с «недружественными» нерезидентами, а также об ограничении на совершение дальнейших сделок с активами, приобретенными у иностранцев. Согласно указам, сделки с российскими бумагами, принадлежавшими ранее лицам из «недружественных» стран и куплены после 1 марта 2022 года, должны быть отдельно согласованы.

За последний год ЦБ провел ряд проверок соблюдения антисанкционного законодательства. Выяснилось, что участники рынка способствуют через различные схемы и цепочки выходу нерезидентов из замороженных активов в обход установленного порядка.

По словам источников на финансовом рынке, Банк России придерживается жесткой политики в этом вопросе, поскольку планирует использовать заблокированные активы в качестве обменного фонда с иностранными контрагентами для взаимной разблокировки.

«А действия участников рынка фактически уменьшают размер этого обменного фонда», — говорит один из собеседников.

По оценке директора департамента инвестиционных финансовых посредников Банка России Ольги Шишлянниковой, за границей заблокированными из-за санкций оказались активы россиян на сумму около 5,7 трлн рублей.

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