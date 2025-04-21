CDEK.Shopping запустил доставку товаров из Китая для предпринимателей

Сервис по выкупу и доставке товаров из-за рубежа известных брендов CDEK.Shopping запустил доставку товаров из стран Азии для предпринимателей. Об этом сообщила компания.

Партнером сервиса стал маркетплейс для корпоративных заказчиков Joompro, который занимается оптовыми закупками из Китая. Чтобы заказать партию, клиенту нужно оформить заявку на выкуп на сайте, после чего с ним свяжется менеджер. Поиском поставщиков, оформлением документов, переводом платежей и организацией поставки занимается CDEK.Shopping.

С помощью проекта компания хочет увеличить в 2025 году оборот заказов из-за рубежа на 15–20% год к году, рассказал представитель компании «Коммерсанту». В 2024 году оборот заказов из-за рубежа у CDEK.Shopping вырос на 30,1%, до 4,8 млрд рублей.

Направление по закупке товаров для бизнеса специфичное, поэтому оценить успешность запуска пока трудно, считает президент таможенно-логистического брокера KBT Юлия Шленская. По ее словам, сложности есть в том числе с точки зрения работы с документацией, досмотрами и самой стоимости груза.

Операторы доставки начали запускать сервисы для поставок заказов из Китая для бизнеса, потому что этот сегмент быстро растет, рассказала газете партнер консалтинговой компании One Story Ольга Сумишевская. Например, в апреле свой сервис для доставки товаров из Китая открыл банк «Точка», похожие планы были и у «Яндекс Маркета».

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