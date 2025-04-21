CDEK.Shopping запустил доставку товаров из Китая для предпринимателей
Сервис по выкупу и доставке товаров из-за рубежа известных брендов CDEK.Shopping запустил доставку товаров из стран Азии для предпринимателей. Об этом сообщила компания.
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Партнером сервиса стал маркетплейс для корпоративных заказчиков Joompro, который занимается оптовыми закупками из Китая. Чтобы заказать партию, клиенту нужно оформить заявку на выкуп на сайте, после чего с ним свяжется менеджер. Поиском поставщиков, оформлением документов, переводом платежей и организацией поставки занимается CDEK.Shopping.
С помощью проекта компания хочет увеличить в 2025 году оборот заказов из-за рубежа на 15–20% год к году, рассказал представитель компании «Коммерсанту». В 2024 году оборот заказов из-за рубежа у CDEK.Shopping вырос на 30,1%, до 4,8 млрд рублей.
Направление по закупке товаров для бизнеса специфичное, поэтому оценить успешность запуска пока трудно, считает президент таможенно-логистического брокера KBT Юлия Шленская. По ее словам, сложности есть в том числе с точки зрения работы с документацией, досмотрами и самой стоимости груза.
- Операторы доставки начали запускать сервисы для поставок заказов из Китая для бизнеса, потому что этот сегмент быстро растет, рассказала газете партнер консалтинговой компании One Story Ольга Сумишевская. Например, в апреле свой сервис для доставки товаров из Китая открыл банк «Точка», похожие планы были и у «Яндекс Маркета».
Фото на обложке: AntonSAN / Shutterstock / FOTODOM
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