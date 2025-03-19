Структура Мамута вернула контроль над магазином игрушек в ЦДМ на Лубянке
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Переход «ЦДМ Игрушек» под контроль Мамута также подтверждает смена собственника ООО «ЦДМ торговля», произошедшая в ноябре прошлого года. Компания перешла от ООО «ЦДМ на Лубянке» (структура «Киевской площади», которая управляет Центральным детским магазином) к ООО «ТД Тойс» Екатерины Хорунжий, следует из данных ЕГРЮЛ.
Хорунжий ранее возглавляла компании «Домхаус» и «Олтрейд», которые развивали сеть магазинов Goood's House, входившую в Ideas4Retail (сейчас все точки закрыты).
Вернуть как было. По данным «Ведомостей», площади «ЦДМ Игрушек» ранее уже были в управлении Ideas4Retail — с 2015 года там был флагманский магазин британского бренда Hamleys, франчайзи которого выступала компания Мамута. Осенью 2022 года договор аренды с Ideas4Retail расторг «Галс-девелопмент», владевший ЦДМ.
Зачем это «Киевской площади»? Передача магазина в управление сторонней компании — логичное решение для девелопера, который не хочет заниматься непрофильным бизнесом, пояснила «Ведомостям» руководитель отдела по работе с торговыми площадями Core.xp Евгения Прилуцкая. Представитель ЦДМ заявил, что компания сфокусирована на развитии комплекса как уникального пространства для детского и семейного отдыха, который «охватит разные возрастные категории».
- На сайте «ЦДМ Игрушек» сказано, что это один из самых больших магазинов игрушек в мире. В 2023 году выручка компании составила 1,1 млрд рублей, чистый убыток — 9,2 млн рублей (+65% год к году).
- По подсчетам Ассоциации предприятий индустрии детских товаров, рынок детских игрушек в России по итогам 2024 года вырос на 10–11% год к году, до 240 млрд рублей. На этот сегмент, по словам президента ассоциации Антонины Цицулиной, приходится примерно 19% от всего объема рынка детских товаров в стране.
Фото на обложке: Fotokot197 / Getty Images
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