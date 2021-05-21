Центральный детский магазин на Лубянке закрыли за несоблюдение санитарных норм

Работу центрального детского магазина на ЛУбянке в Москве приостановили на 7 суток по решению суда, пишут РИА Новости. Магазин нарушил санитарные нормы при проведении автограф-сессии с создателями и актерами фильма «Майор Гром: Чумной доктор».

Роспотребнадзор ранее возбудил в отношении АО «Лубянка Девелопмент» административное расследование, результаты которого передал в суд.

В ведомстве установили, что 16 мая при проведении в магазине автограф-сессии с создателями фильма «Майор Гром: Чумной доктор» были допущены нарушения санитарных норм, а именно:

недостаточный контроль за масочно-перчаточным режимом, посетители без масок и перчаток;

отсутствие в местах общего пользования оборудования по обеззараживанию воздуха;

недостаточный запас дезинфицирующих средств;

отсутствие результатов тестирования на COVID-19 сотрудников клининга и технический персонал.

За два часа до назначенного времени перед входом в ЦДМ были очереди: Baza сообщала о пяти тысячах человек, посетивших мероприятие.

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