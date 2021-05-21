Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

Центральный детский магазин на Лубянке закрыли за несоблюдение санитарных норм

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Работу центрального детского магазина на ЛУбянке в Москве приостановили на 7 суток по решению суда, пишут РИА Новости. Магазин нарушил санитарные нормы при проведении автограф-сессии с создателями и актерами фильма «Майор Гром: Чумной доктор».

Центральный детский магазин на Лубянке закрыли за несоблюдение санитарных норм

Роспотребнадзор ранее возбудил в отношении АО «Лубянка Девелопмент» административное расследование, результаты которого передал в суд.

В ведомстве установили, что 16 мая при проведении в магазине автограф-сессии с создателями фильма «Майор Гром: Чумной доктор» были допущены нарушения санитарных норм, а именно:

  • недостаточный контроль за масочно-перчаточным режимом, посетители без масок и перчаток;
  • отсутствие в местах общего пользования оборудования по обеззараживанию воздуха;
  • недостаточный запас дезинфицирующих средств;
  • отсутствие результатов тестирования на COVID-19 сотрудников клининга и технический персонал.

За два часа до назначенного времени перед входом в ЦДМ были очереди: Baza сообщала о пяти тысячах человек, посетивших мероприятие.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото на обложке: Depositphotos.com

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 «Яндекс.Учебник» хочет повысить популярность ЕГЭ по информатике
  2. 2 «Танцы с бубном»: пользователи из России раскритиковали приложение Clubhouse на Android
  3. 3 70% предпринимателей не хватает управленческих навыков — исследование
  4. 4 «Сбер» открывает доступ к датасету Golos
  5. 5 Путин предложил создать в ЕАЭС банк климатических данных
Стажировка в IT
Гринатом зовет студентов и начинающих специалистов на программу Greenlab
Узнать больше

ВОЗМОЖНОСТИ

21 мая 2021

VTBxMGNT Хакатон

21 мая 2021

Sovcombank Challenge 2021

23 мая 2021

​​EAPTEKA hack

Все ВОЗМОЖНОСТИ