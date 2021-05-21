Центральный детский магазин на Лубянке закрыли за несоблюдение санитарных норм

Работу центрального детского магазина на ЛУбянке в Москве приостановили на 7 суток по решению суда, пишут РИА Новости. Магазин нарушил санитарные нормы при проведении автограф-сессии с создателями и актерами фильма «Майор Гром: Чумной доктор».
Роспотребнадзор ранее возбудил в отношении АО «Лубянка Девелопмент» административное расследование, результаты которого передал в суд.
В ведомстве установили, что 16 мая при проведении в магазине автограф-сессии с создателями фильма «Майор Гром: Чумной доктор» были допущены нарушения санитарных норм, а именно:
- недостаточный контроль за масочно-перчаточным режимом, посетители без масок и перчаток;
- отсутствие в местах общего пользования оборудования по обеззараживанию воздуха;
- недостаточный запас дезинфицирующих средств;
- отсутствие результатов тестирования на COVID-19 сотрудников клининга и технический персонал.
За два часа до назначенного времени перед входом в ЦДМ были очереди: Baza сообщала о пяти тысячах человек, посетивших мероприятие.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!Фото на обложке: Depositphotos.com
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 «Яндекс.Учебник» хочет повысить популярность ЕГЭ по информатике
- 2 «Танцы с бубном»: пользователи из России раскритиковали приложение Clubhouse на Android
- 3 70% предпринимателей не хватает управленческих навыков — исследование
- 4 «Сбер» открывает доступ к датасету Golos
- 5 Путин предложил создать в ЕАЭС банк климатических данных