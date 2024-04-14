«Дочка» Auchan Ceetrus завершила продажу российских активов

Компания «Ситрас» (Ceetrus), входящая в группу французской корпорации Auchan, закрыла сделку по продаже торговых комплексов в России. Покупателем выступила отечественная компания «Торговые галереи».

На изменения в ЕГРЮЛ обратило внимание издание РБК. Сообщается, что предварительный договор был подписан в октябре 2023 года, а в конце того же года «Ситрас» получила разрешение на продажу от правительственной комиссии и Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

«Торговые галереи» стали новым собственником активов 12 апреля. Учредителями компании являются АО «Кама Капитал» и УК «Кама Капитал», а главой — 23-летний гендиректор УК «Кама Капитал» Тагир Шаймарданов.

На сайте Ceetrus говорится, что компания управляла 40 торговыми центрами и галереями в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде и других городах России. Общая площадь торговых площадей в портфеле компании превышала 150 тыс. кв. м.

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