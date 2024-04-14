Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

«Дочка» Auchan Ceetrus завершила продажу российских активов

Новости
Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Компания «Ситрас» (Ceetrus), входящая в группу французской корпорации Auchan, закрыла сделку по продаже торговых комплексов в России. Покупателем выступила отечественная компания «Торговые галереи».

«Дочка» Auchan Ceetrus завершила продажу российских активов

На изменения в ЕГРЮЛ обратило внимание издание РБК. Сообщается, что предварительный договор был подписан в октябре 2023 года, а в конце того же года «Ситрас» получила разрешение на продажу от правительственной комиссии и Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

«Торговые галереи» стали новым собственником активов 12 апреля. Учредителями компании являются АО «Кама Капитал» и УК «Кама Капитал», а главой — 23-летний гендиректор УК «Кама Капитал» Тагир Шаймарданов.

На сайте Ceetrus говорится, что компания управляла 40 торговыми центрами и галереями в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде и других городах России. Общая площадь торговых площадей в портфеле компании превышала 150 тыс. кв. м.

Фото: Srg Gushchin / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 В Threads тестируют функцию обмена личными сообщениями
  2. 2 Nintendo наняла экс-руководителя PlayStation для работы над AAA-проектами сторонних разработчиков
  3. 3 Apple столкнется с антимонопольным иском на $1 млрд в Великобритании
  4. 4 Возобновление рейсов на Восток, рост цен на вино, иск к Apple: главное 14 апреля
  5. 5 На конференции «Венчурный мост 3» расскажут, почему сейчас лучший момент для инвестиций
Relocation Map
Интерактивный гид по сервисам и компаниям, связанным с релокацией
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

15 апреля 2024

Студенческий стартап

15 апреля 2024

Искусный интеллект 2024

15 апреля 2024

Россия.Горизонты

Все ВОЗМОЖНОСТИ