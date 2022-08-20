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Цены на мобильную связь могут вырасти на 18%

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

За полгода цены на мобильную связь подорожали в среднем на 10%. По итогам года они могут вырасти на 15%-18%. Операторы говорят, что рост не превысит инфляцию.

Цены на мобильную связь могут вырасти на 18%

Подорожание связи операторы объясняют с ростом цен на содержание и строительства сетей, на электроэнергию и услуг подрядчиков, передает «Коммерсантъ».

В среднем большая часть операторов уже повысила цены от 2% до 15%. Разброс повышения — от 5 рублей до 50-100 рублей, у отдельных региональных провайдеров доходил даже до 150 рублей.

Операторы стараются выполнить главную задачу — увеличить средний чек, от которого зависит выручка, сообщил аналитик «Райффайзенбанка» Сергей Либин.

Для этого они вводят новые и дорогие тарифы, но также повышают цены на дополнительные. По словам специалиста, это можно назвать скрытым повышением цен.

Такое повышение, по оценке экспертов, не поможет в нужной мере нарастить средний чек на фоне увеличения расходов на инфраструктуру, что приведет к снижению маржинальности операторского бизнеса.

Фото на обложке: GaudiLab / Shutterstock

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