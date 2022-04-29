Мобильная связь в России подорожала на 10%

Российские операторы связи МТС, «Мегафон», «Билайн» и Tele2 пересмотрели условия своих пакетов и повысили цены в среднем на 10%. Ранее ФАС рекомендовала привязать тарифы к инфляции в стране.
У «Билайна» архивировали тариф «Анлим», который включал в себя бесплатный доступ к видеохостингу компании, в том числе 8 тыс. фильмов и 75 ТВ-каналов. В Tele2 к новой тарифной линейке добавили подписку на Wink в средние тарифы, на more.tv – в верхние, предложили безлимит на Discord, передает РИА Новости.
МТС расширила пакеты интернета и минут для жителей Владивостока, Калуги и Курска. «Мегафон» объянил повышение цен «увеличением затрат компании на предоставление услуг и сохранение высокого качества связи».
Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин связывет это не только с инфляцией, но и с коррекционным ростом цен, так как власти долгое время сдерживали ценовую политику в этой сфере-
«Прямой взаимосвязи между стоимостью рубля и стоимостью связи в России нет. Большая часть расходов операторов номинирована в долларах и в евро, но, если смотреть на последние годы, операторы испытывали давление именно со стороны государства, оно не давало поднимать тарифы, считая это социальной функцией», — сказал Эльдар Муртазин.
По его словам, цены на связь с 2014 года незначительно изменились для большинства абонентов, а официальная инфляция существенно превышает изменения тарифа. Операторы ранее говорили, что стоит менять цены, нынешние рекомендации ФАС отражают то, что они хотели видеть раньше.
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 «Авито» подключил к платформе ESG-калькулятор сохраненных природных ресурсов
- 2 «Одноклассники» скроют неприемлемые и оскорбительные комментарии
- 3 VK запустила единую платформу для рекламодателей
- 4 AppGallery: как опубликовать мобильное приложение в магазине Huawei
- 5 Мобильная бесконтактная оплата: какими платежными сервисами заменить Apple Pay и Google Pay
ВОЗМОЖНОСТИ
29 апреля 2022
30 апреля 2022
01 мая 2022