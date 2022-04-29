Мобильная связь в России подорожала на 10%

Российские операторы связи МТС, «Мегафон», «Билайн» и Tele2 пересмотрели условия своих пакетов и повысили цены в среднем на 10%. Ранее ФАС рекомендовала привязать тарифы к инфляции в стране.

У «Билайна» архивировали тариф «Анлим», который включал в себя бесплатный доступ к видеохостингу компании, в том числе 8 тыс. фильмов и 75 ТВ-каналов. В Tele2 к новой тарифной линейке добавили подписку на Wink в средние тарифы, на more.tv – в верхние, предложили безлимит на Discord, передает РИА Новости.

МТС расширила пакеты интернета и минут для жителей Владивостока, Калуги и Курска. «Мегафон» объянил повышение цен «увеличением затрат компании на предоставление услуг и сохранение высокого качества связи».

Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин связывет это не только с инфляцией, но и с коррекционным ростом цен, так как власти долгое время сдерживали ценовую политику в этой сфере-

«Прямой взаимосвязи между стоимостью рубля и стоимостью связи в России нет. Большая часть расходов операторов номинирована в долларах и в евро, но, если смотреть на последние годы, операторы испытывали давление именно со стороны государства, оно не давало поднимать тарифы, считая это социальной функцией», — сказал Эльдар Муртазин.

По его словам, цены на связь с 2014 года незначительно изменились для большинства абонентов, а официальная инфляция существенно превышает изменения тарифа. Операторы ранее говорили, что стоит менять цены, нынешние рекомендации ФАС отражают то, что они хотели видеть раньше.

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