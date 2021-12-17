Российские сотовые операторы планируют увеличить тарифы

В России операторы сотовой связи планируют повысить тарифы на свои услуги. Уже в начале следующего года они могут вырасти на 8-10%.

Подтверждения экономической обоснованности повышения тарифов у ФАС пока нет, сообщили «Известия».

Два собеседника издания сообщили газете о возможном повышении цен на 8-10%. Третий подтвердил планы на повышение тарифов, но уточнил, что оно может составить 6%. Повышение обсуждается, но окончательного решения еще не принято.

Операторы не комментируют такую перспективу или говорят, что не собираются этого делать. Представитель компании уточнил, что на рынке сейчас большая конкуренция, которая позволяет балансировать предложения по ценам.

Руководитель проекта Content-Review Сергей Половников считает, что операторам приходится поднимать тарифы, чтобы компенсировать дополнительные расходы и выпадающие доходы.

Компании должны постоянно вкладываться в развитие сетей, если оно остановится на фоне постоянного роста объемов интернет-трафика, снижение качества связи и скорости мобильного доступа неизбежно, объяснил он.

В ФАС заявили, что при появлении жалоб или информации о повышении тарифов в открытом доступе ведомство проведет анализ экономической обоснованности и примет меры антимонопольного реагирования.

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