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Работодатели назвали самые ценные навыки для карьерного роста в 2024 году

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Более 50% руководителей самым ценным навыком для карьерного роста в 2024 году называют умение планировать, организовывать и управлять проектами, эффективно использовать время, ресурсы и управлять рисками. Еще 49% работодателей ценят креативность и умение решать проблемы. Это выяснили аналитики «Работа.ру» и «СберПодбор», с результатами исследования ознакомились «Известия».

Работодатели назвали самые ценные навыки для карьерного роста в 2024 году

По 44% представителей компаний в работе обращают внимание на аналитическое мышление и умение работать с большими объемами данных, а также многозадачность.

Еще 40% респондентов уверены в необходимости наличия гибкости и адаптивности. Столько же делают ставку на владение сотрудниками современными технологиями и программами.

При этом российские работники ставят на первое место в топе карьерных навыков на этот год — быструю обучаемость (48%), владение современными технологиями и программами (42%), аналитическое мышление и умение работать с большими объемами данных (41%).

Фото на обложке: Unsplash

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