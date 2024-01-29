Более 50% руководителей самым ценным навыком для карьерного роста в 2024 году называют умение планировать, организовывать и управлять проектами, эффективно использовать время, ресурсы и управлять рисками. Еще 49% работодателей ценят креативность и умение решать проблемы. Это выяснили аналитики «Работа.ру» и «СберПодбор», с результатами исследования ознакомились «Известия».

Работодатели назвали самые ценные навыки для карьерного роста в 2024 году