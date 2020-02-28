В России будет создан ресурсный центр развития киберспорта и спортивного программирования. Он объединит госструктуры, федерацию компьютерного спорта, разработчиков софта, игровых платформ, производителей техники, а также спортивные клубы и сообщества. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе Координационного центра Минкомсвязи, на базе которого запустят ресурсный центр.

В России появится ресурсный центр развития киберспорта