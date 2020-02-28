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В России появится ресурсный центр развития киберспорта

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Анна Оленькова
Анна Оленькова

Редактор

Анна Оленькова

В России будет создан ресурсный центр развития киберспорта и спортивного программирования. Он объединит госструктуры, федерацию компьютерного спорта, разработчиков софта, игровых платформ, производителей техники, а также спортивные клубы и сообщества. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе Координационного центра Минкомсвязи, на базе которого запустят ресурсный центр.

В России появится ресурсный центр развития киберспорта

«Новое направление подразумевает развитие технических видов спорта, соревновательной робототехники, учебных тренажеров и симуляторов, создание образовательных курсов, запуск акселерационных программ с целью развития экспортного потенциала российских разработок в сфере игровой индустрии», — рассказали в ведомстве.

Что входит в задачи нового центра:

  • развитие технических видов спорта и соревновательной робототехники;
  • реализация образовательных и исследовательских программ;
  • создание акселератора решений в сфере игровой индустрии;
  • поддержка соревнований и международных мероприятий;
  • содействие в подготовке участников конкурсов по программированию и кибербезопасности;
  • проведение хакатонов, научных конференций,
  • поддержка киберспортивных дисциплин, способствующих вовлечению молодежи в спорт,
  • популяризация здорового образа жизни.
Фото: Gorodenkoff / Shutterstock.com

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