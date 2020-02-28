В России появится ресурсный центр развития киберспорта
В России будет создан ресурсный центр развития киберспорта и спортивного программирования. Он объединит госструктуры, федерацию компьютерного спорта, разработчиков софта, игровых платформ, производителей техники, а также спортивные клубы и сообщества. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе Координационного центра Минкомсвязи, на базе которого запустят ресурсный центр.
«Новое направление подразумевает развитие технических видов спорта, соревновательной робототехники, учебных тренажеров и симуляторов, создание образовательных курсов, запуск акселерационных программ с целью развития экспортного потенциала российских разработок в сфере игровой индустрии», — рассказали в ведомстве.
Что входит в задачи нового центра:
- развитие технических видов спорта и соревновательной робототехники;
- реализация образовательных и исследовательских программ;
- создание акселератора решений в сфере игровой индустрии;
- поддержка соревнований и международных мероприятий;
- содействие в подготовке участников конкурсов по программированию и кибербезопасности;
- проведение хакатонов, научных конференций,
- поддержка киберспортивных дисциплин, способствующих вовлечению молодежи в спорт,
- популяризация здорового образа жизни.
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