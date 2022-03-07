Цены на цветы взлетели на 40-200% из-за сложностей с поставками импортных видов

Исследовательская компания NTec проанализировала российский цветочный бизнес и констатировала, что рост цен превышает традиционные показатели в преддверии 8 марта, что связано со сложностями в поставках цветов из-за границы.

Изрядная часть заранее заказанных к празднику цветов уже пришла отечественным продавцам (85%), так что спрос на подарочные букеты будет удовлетворен, пишут «Известия».

К счастью, игроки цветочного рынка готовятся к Международному женскому дню заранее, поэтому сделали запросы и оплатили партии еще в конце 2021 года.

«Средняя стоимость букета в 2021 году — 3500 рублей, на начало марта 2022 года — уже от 5000 рублей», — отмечают аналитики.

Праздник обеспечит продавцов хорошей выручкой, но затем цветочный рынок ждут проблемы: операторы прогнозируют, что после 8 марта будет резкий спад из-за введения валютного контроля, нестабильного курса евро и доллара и проблем в логистике.

Российский рынок цветов — это на 80% импорт из Эквадора, Италии, Кении, Колумбии и Испании. В России выращиваются в основном розы и хризантемы, но и они растут в цене (примерно на 40%).

Поставки импортных цветов срываются, поскольку авиаперевозки в связи с санкциями стали практически недоступны.

Транспортные цепочки приходится пересматривать: искать маршруты через Казахстан, Армению или Китай, но это дороже.

Такие меры приводят к росту цен на зарубежные цветы, чему также способствует рост курса доллара и евро.

Исследователи отмечают, что к традиционному росту цен на цветы к 8 марта из-за перечисленных проблем добавилось еще 40% (данные по Центральному федеральному округу).

Оптовая цена импортных цветов к концу февраля выросла в диапазоне от 40% (распространенные виды) до 200% (экзотические цветы):

эквадорская роза в марте 2021 года стоила 60 рублей, а теперь — 120 рублей,

тюльпаны из Голландии в марте 2021 года стоили 30-40 рублей, а теперь — 70-80 рублей,

пионы стоили 200-250 рублей, теперь — 400 рублей,

даже гвоздика, которую продавали по 30 рублей, стоит теперь 60 рублей.

Сдерживать цены, как считают аналитики, продавцы будут за счет использования более доступных видов цветов, экзотики и люксовых растений станет меньше.

Не стоит также забывать, что белорусский поставки цветов могут покрыть часть спроса. Страна также может выступать посредником при транспортировке.

Некоторые эксперты прогнозируют, что на фоне санкций должен возрасти объем ввоза цветов из Кении, Эквадора и Колумбии.

Поскольку импортные цветы из-за расчетов в валюте будут весьма дорогими, специалисты верят, что это подстегнет российский рынок.

Фото на обложке: Amy Shamblen / Unsplash