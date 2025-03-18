Падение цен на китайские смартфоны достигло 20%

Представитель МТС заявил, что компания зафиксировали снижение стоимости некоторых моделей китайских брендов на 5-20%. По его словам, снижение связано с маркетинговыми акциями в честь гендерных праздников.

Средняя цена на китайские смартфоны за последние две недели упала до 24,8 тыс. рублей, рассказали в «Марвел-Дистрибуции». При этом в январе и феврале 2025 года их продажа в штуках снизилась на 19,1% год к году. Некоторые бренды, такие как Redmi, Infinix и Tecno, демонстрируют падение продаж, в то время как другие, включая realme, Honor, Poco и Huawei, наоборот, улучшают показатели, отметили в компании.

Почему дешевеют смартофны? В Wildberries подтвердили «статистически значимое снижение цен» на смартфоны китайских брендов, добавив, что в штуках их продажи за прошлую неделю выросли почти на треть. По словам представителя маркетплейса, это частично связано с укреплением курса рубля.

В «Мегафоне» назвали несколько факторов, влияющих на розничную цену смартфонов, включая политику вендора, импортера, розничного продавца и общие условия рынка электроники, например, появление новых моделей и промоакции производителей.

Интерес к смартфонам, произведенным в Китае, у россиян заметно вырос после ухода ряда иностранных производителей. По данным МТС, в середине марта 2022 года устройства бренда Huawei стали покупать в четыре раза чаще, а Oppo и Vivo — в три раза чаще, чем в конце февраля.

Высокий спрос на китайские смартфоны сохранялся и в 2024 году. По данным «Авито», лидерами роста продаж во втором квартале прошлого года стали китайские бренды Infinix, Tecno и OnePlus. При этом был зафиксирован и рост их стоимости: Infinix ― в два раза, бренд Tecno ― на 69%, OnePlus ― на 23%.

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