Имущественный ценз для квалифицированных инвесторов поднимут вдвое в 2025 году

Имущественный ценз для получения статуса квалифицированного инвестора поднимут в 2025 году с текущих 6 млн рублей до 12 млн рублей. В 2026 году его также повысят вдвое – уже до 24 млн рублей. Изначально ценз предлагалось увеличить до 30 млн рублей, но с этим не согласились участники рынка.
Банк России планирует повысить имущественный ценз, необходимый для получения статуса квалифицированного инвестора. Об этом говорится в проекте указа регулятора.
На данный момент имущественный ценз составляет 6 млн рублей. В 2025 году его повысят вдвое – до 12 млн рублей, а в 2026 году – еще в два раза до 24 млн рублей.
Согласно первоначальному предложению, имущественный ценз планировали поднять до 30 млн рублей, но с этой суммой согласились не все участники рынка.
ЦБ объяснил поэтапное повышение имущественного ценза необходимостью привести его размер в соответствие с накопленной с 2015 года инфляцией.
Также регулятор намерен бороться с практикой формальной выдачи статуса квалифицированного инвестора, когда его получают люди без действительного понимания структуры сложных финансовых продуктов.
Фото на обложке: TexBr /
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