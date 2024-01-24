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Имущественный ценз для квалифицированных инвесторов поднимут вдвое в 2025 году

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Имущественный ценз для получения статуса квалифицированного инвестора поднимут в 2025 году с текущих 6 млн рублей до 12 млн рублей. В 2026 году его также повысят вдвое – уже до 24 млн рублей. Изначально ценз предлагалось увеличить до 30 млн рублей, но с этим не согласились участники рынка.

Имущественный ценз для квалифицированных инвесторов поднимут вдвое в 2025 году

Банк России планирует повысить имущественный ценз, необходимый для получения статуса квалифицированного инвестора. Об этом говорится в проекте указа регулятора.

На данный момент имущественный ценз составляет 6 млн рублей. В 2025 году его повысят вдвое – до 12 млн рублей, а в 2026 году – еще в два раза до 24 млн рублей.

Согласно первоначальному предложению, имущественный ценз планировали поднять до 30 млн рублей, но с этой суммой согласились не все участники рынка.

ЦБ объяснил поэтапное повышение имущественного ценза необходимостью привести его размер в соответствие с накопленной с 2015 года инфляцией.

Также регулятор намерен бороться с практикой формальной выдачи статуса квалифицированного инвестора, когда его получают люди без действительного понимания структуры сложных финансовых продуктов.

Фото на обложке: TexBr / Shutterstock

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