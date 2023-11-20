СМИ узнали, кто заменит Сэма Альтмана на посту CEO OpenAI

Новым руководителем OpenAI может стать бывший CEO стримингового сервиса Twitch Эммет Шир, узнал Bloomberg. По данным агентства, Сэм Альтман не вернется на свою должность.
Ранее в этом месяце совет директоров компании уволил генерального директора Сэма Альтмана. Причиной стала «утрата доверия» — в компании проводили проверку и решили, что топ-менеджер «не был откровенен в общении с правлением, что препятствовало его способности выполнять свои обязанности».
СМИ, тем не менее, писали, что Альтман может вернуться на пост CEO, однако для этого требуются изменения в структуре управления.
Как рассказали источники Bloomberg, совет директоров не стал прислушиваться к мнению инвесторов, предлагавших восстановить Альтмана. Совет считает, что кресло руководителя должен занять Эммет Шир, который возглавлял Twitch.
Ранее СМИ писали, что Альтман сам решил не возвращаться в компанию.
Председатель Лиги независимых экспертов в области информационных технологий Сергей Карелов со ссылкой на бывшего коллегу по IBM Карлоса Э. Переса пишет, что ситуация с Сэмом Альманом — это лишь отвлекающий маневр руководства компании.
«Они не понимают, что делать в ситуации, когда исследователи OpenAI обнаружили у своей модели новую эмерджентную когнитивную способность — самостоятельно «на лету» находить новую информацию (которой нет в ее базе данных), позволяющую модели выходить за пределы знаний, сформированных на стадии ее обучения и потому ограниченных набором обучающих данных», — приводит он слова Переса.
UPD 11:34
Сэм Альтман переходит работать в Microsoft, об этом сообщил в X (бывший Twitter) CEO технологической корпорации Сатья Наделла.
«Мы очень рады поделиться новостью о том, что Сэм Альтман и Грег Брокман вместе с коллегами присоединятся к Microsoft, чтобы возглавить новую передовую исследовательскую группу в области искусственного интеллекта», — написал он.
Фото на обложке: Unsplash
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