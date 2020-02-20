Экс-директор по продажам Facebook в РФ возглавил российское юрлицо Spotify

Генеральным директором ООО «Спотифай» назначен Илья Алексеев, который в 2017-2018 гг. был директором по продажам Facebook в России. Об этом свидетельствуют данные системы «Контур.Фокус». На изменения обратил внимание «Интерфакс».

Ранее ООО управляла компания ООО «КМР» — российское подразделение международной аутсорсинговой компании TMF Group.

ООО «Спотифай» на 99% принадлежит шведскому музыкальному стриминговому сервису Spotify A.B., еще один 1% у его структуры Spotify Ltd, располагающейся в Лондоне.

Российское юрлицо Spotify было зарегистрировано еще в 2014 году, однако компания за этот период так и не вышла на российский рынок. По данным СМИ, планы были отложены из-за того, что Spotify не удалось договориться о партнерстве с МТС, при поддержке которого компания собиралась работать в России.

В 2016 году источники «Ведомостей» говорили, что Spotify готовится ко второй попытке выхода в Россию. В марте 2019 года в приложении Spotify появился русский язык, а в апреле «Коммерсантъ» писал, что сервис надеется запуститься в конце 2019 года.

В январе в приложении сервиса для Android появились российские цены.

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