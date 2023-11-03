В России выпустили первые цифровые финансовые активы на бриллиант

Экспобанк выпустил цифровые финансовые активы на бриллиант. Это первый в России выпуск ЦФА с привязкой к драгоценному камню, пишут «Ведомости».
Начальная стоимость самого трехкаратного круглого бриллианта около 9 млн рублей. При выпуске ЦФА на него драгоценный камень был условно разделен на пять тыс. частей – на продажу Экспобанк выставил тысячу из них. Стоимость одного ЦФА составляет 1/5000 цены бриллианта – 1975 рублей.
Купить ЦФА на бриллиант смогут лишь квалифицированные инвесторы и только до 27 декабря. Дата погашения обязательств по сделке назначена на 26 ноября 2026 года. Сумма погашения зависит от стоимости бриллианта на момент продажи, она рассчитывается несколькими способами.
Первый вариант предполагает расчет рыночной стоимости драгоценного камня с помощью калькулятора стоимости инвестиционных бриллиантов компании «Алроса» на специальном сайте. Он учитывает такие параметры, как размер, чистота, цвет, качество, форма и флюоресценция.
Однако если на момент погашения «по каким-либо причинам» калькулятор будет недоступен, то для расчета стоимости бриллианта будут использовать индекс цен на бриллианты. Его Мосбиржа планирует запустить в ноябре. В случае когда оба способа окажутся недоступны, инвесторы получат фиксированную премию в размере 12% к сумме покупки.
Фото на обложке: Unsplash
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