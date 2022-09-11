Московская сеть клиник «Чайка» сменила владельца

Полина Юмашева стала новой владелицей московской сети клиник «Чайка». Предпринимательница приобрела у 86,37% компании у ее основателя — Александра Винокурова.

Как сообщает «Интерфакс», Винокуров останется генеральным директором «Группы Чайка». Бизнесмен подчеркнул, что был заключен договор купли-продажи, сумма сделки не раскрывается.

По данным ЕГРЮЛ, сделка была заключена 8 сентября. Акционерами «Группы Чайка» также являются бывшие коллеги Винокурова по банку «КИТ Финанс» Максим Цыганов, Сергей Тихонов и Вячеслав Ключников — им принадлежат 9,6%, 3,9% и 0,05% акций сети соответственно.

Сеть «Чайка» включает в себя семь клиник по Москве. Первый медицинский центр был открыт в 2013 году в «Москва-Сити».

По информации «СПАРК-Интерфакс», выручка компании за прошлый год составила 1,6 млрд рублей, чистая прибыль — 155 млн рублей.

Полина Юмашева — бывшая жена миллиардера Олега Дерипаски и дочь руководителя администрации Бориса Ельцина Валентина Юмашева.

В апреле 2022 года инвестор продала Александру Винокурову 100% ООО «Креатив медиа», которое управляет интернет-изданиями The Village, Wonderzine и Spletnik.ru.

Фото: Unsplash