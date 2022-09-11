Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Московская сеть клиник «Чайка» сменила владельца

Новости
Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Полина Юмашева стала новой владелицей московской сети клиник «Чайка». Предпринимательница приобрела у 86,37% компании у ее основателя — Александра Винокурова.

Московская сеть клиник «Чайка» сменила владельца

Как сообщает «Интерфакс», Винокуров останется генеральным директором «Группы Чайка». Бизнесмен подчеркнул, что был заключен договор купли-продажи, сумма сделки не раскрывается.

По данным ЕГРЮЛ, сделка была заключена 8 сентября. Акционерами «Группы Чайка» также являются бывшие коллеги Винокурова по банку «КИТ Финанс» Максим Цыганов, Сергей Тихонов и Вячеслав Ключников — им принадлежат 9,6%, 3,9% и 0,05% акций сети соответственно.

Сеть «Чайка» включает в себя семь клиник по Москве. Первый медицинский центр был открыт в 2013 году в «Москва-Сити».

По информации «СПАРК-Интерфакс», выручка компании за прошлый год составила 1,6 млрд рублей, чистая прибыль — 155 млн рублей.

Полина Юмашева — бывшая жена миллиардера Олега Дерипаски и дочь руководителя администрации Бориса Ельцина Валентина Юмашева. 

В апреле 2022 года инвестор продала Александру Винокурову 100% ООО «Креатив медиа», которое управляет интернет-изданиями The Village, Wonderzine и Spletnik.ru.

RB рекомендует лучших поставщиков цифровых решений для вашего бизнеса — по ссылке

Фото: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 На острове Русский начнут производить лекарства из краба
  2. 2 Медицина, общепит и IT: как отечественный рынок готов к импортозамещению?
  3. 3 Смена владельца сети клиник «Чайка», новая утечка данных и «самый сложный бюджет» Силуанова: главное 11 сентября
  4. 4 Что ждет «Яндекс Новости» и «Дзен» после покупки их VK?
  5. 5 «Возможно, Алиса пойдет в B2C, а Олег — в B2B»: как «Яндекс» и «Тинькофф» будут строить совместное будущее
ArtTech — карта разработчиков арт-технологий
Все игроки российского рынка технологий для искусства
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

11 сентября 2022

Steel Start 2022

11 сентября 2022

Industry Tech 2022

12 сентября 2022

AgroCode Data Science Cup 2022

Все ВОЗМОЖНОСТИ