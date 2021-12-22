Минимальную цену на шампанское предложили увеличить почти на 18%

Ассоциация производителей игристых вин предложила увеличить минимальную цену на шампанское почти на 18% в следующем году. В организации уверены, что напиток в бутылке объемом 0,75 л должен стоить минимум 199 рублей в рознице, 140 рублей — при покупке у заводов.

Добросовестные производители, по мнению ассоциации, не могут уложится в действующие минимумы по цене, изготавливая напитки с соблюдением технологий производства настоящего игристого вина, сообщили «Известия».

Розничные сети во время переговоров требуют предоставить им продукцию по действующим минимальным ценам

Сейчас МРЦ на игристые вина составляет 169 рублей. У заводов минимальная стоимость составляет 118 рублей за бутылку. Но эти параметры необходимо срочно актуализировать, уверены в организации.

Повышение минимальной цены на игристое стоит обсуждать, подсчитав себестоимость изготовления напитка, сказал ответственный секретарь Федеральной саморегулируемой организации виноградарей и виноделов Дмитрий Киселев.

По его словам, минимальная цена российского шампанского не может быть меньше 250 рублей.

Поставщики действительно говорят о существенном росте цен в следующем году. В «Ленте» уточнили, что отечественные производители обосновали рост стоимости неурожаем, подорожанием комплектующих, увеличением акцизов. Прогнозируемое повышение закупочных цен — в среднем на 11%.

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