Глава дома моды Chanel Ален Вертхаймер уйдет в отставку

В модном доме Chanel сменится генеральный директор. Свой пост оставит Ален Вертхаймер – внук делового партнера Коко Шанель – который занимал эту должность с 2016 года, и который является одним из владельцев контрольного пакета акций Chanel Limited.
О переменах в высшем руководстве модного дома Chanel стало известно из сообщения Unilever.
В сообщении говорится, что директор по персоналу компании Лина Нэйр займет должность генерального директора Chanel Limited в январе 2022 года.
Лина Нэйр
Нэйр работает в Unilever с 1992 года. Она сменит на посту CEO Chanel Limited Алена Вертхаймера, который руководит компанией с 2016 года.
Ален Вертхаймер и его брат Жерар, по данным из открытых источников, владеют контрольным пакетом Chanel Limited. Дедушка Алена Пьер Вертхаймер был соучредителем модного дома Chanel и деловым партнером его основательницы Коко Шанель.
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Фото: Creative Lab /
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