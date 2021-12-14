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Глава дома моды Chanel Ален Вертхаймер уйдет в отставку

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

В модном доме Chanel сменится генеральный директор. Свой пост оставит Ален Вертхаймер – внук делового партнера Коко Шанель – который занимал эту должность с 2016 года, и который является одним из владельцев контрольного пакета акций Chanel Limited.

Глава дома моды Chanel Ален Вертхаймер уйдет в отставку

О переменах в высшем руководстве модного дома Chanel стало известно из сообщения Unilever.

В сообщении говорится, что директор по персоналу компании Лина Нэйр займет должность генерального директора Chanel Limited в январе 2022 года.

Лина Нэйр

Нэйр работает в Unilever с 1992 года. Она сменит на посту CEO Chanel Limited Алена Вертхаймера, который руководит компанией с 2016 года.

Ален Вертхаймер и его брат Жерар, по данным из открытых источников, владеют контрольным пакетом Chanel Limited. Дедушка Алена Пьер Вертхаймер был соучредителем модного дома Chanel и деловым партнером его основательницы Коко Шанель.

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Фото: Creative Lab / Shutterstock, Unilever

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