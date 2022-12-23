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Tesla выпустила фирменный гаджет для беспроводной зарядки трех устройств одновременно

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Tesla выпустила фирменный гаджет для беспроводной зарядки трех устройств одновременно, например, наушников, смартфона или другой электроники. Поставки станции начнутся в 2023 года, цена составит $300, или 21,5 тысяч рублей.

Tesla выпустила фирменный гаджет для беспроводной зарядки трех устройств одновременно

Американский производитель электромобилей Tesla представил новый продукт – станцию для беспроводной зарядки гаджетов, которая может заряжать до трех устройств одновременно. Компания уже открыла прием заказов на официальном сайте.

Wireless Charging Platform работает с технологией FreePower, что позволяет ей заряжать гаджеты с поддержкой стандарта Qi – смартфоны, наушники и другие устройства. «Умные» часы Apple Watch такой стандарт зарядки не поддерживают.

Заряжаемые гаджеты можно разместить на любой части поверхности станции. На зарядку одного устройства предусмотрено 15 Вт максимальной мощности.

Похожее на Wireless Charging Platform устройство в 2017 году представила Apple, однако так и не выпустила его, объяснив свое решение сложностями при производстве.

Фото на обложке: shop.tesla

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