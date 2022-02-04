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В США построят первую заряжающую электромобили дорогу

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

В американском Детройте построят первую в США дорогу, которая будет заряжать электромобили – не важно, в движении он или на стоянке. Владельцы машин должны будут установить специальный приемник, который, по предварительным расчетам, будет стоить от $1 тыс. до $1,5 тыс.

В США построят первую заряжающую электромобили дорогу

Разработкой и строительством дороги, протяженность которой составит около 1,6 км, занимается израильский стартап Electreon Wireless в партнерстве с Ford и DTE, пишет Business Insider.

Дорога будет заряжать стоящие или движущиеся по ней электромобили по технологии индуктивной зарядки. В ней используется магнитная частота для передачи энергии от металлических катушек, находящихся под самой дорогой, к специальному приемнику, установленному на электромобиле.

Такой приемник и его установка, по оценкам Electreon Wireless, будет стоить до $1,5 тысяч.

Использование такой технологии, пишет издание, из-за ее удобства будет способствовать массовому внедрению электромобилей. По данным издания, каждый пятый владелец электротранспорта переходит на автомобили на традиционном топливе из-за неудобств, связанных с зарядкой.

Дорогу планируется ввести в эксплуатацию в 2023 году. Правительство штата Мичиган инвестирует в проект $1,9 млн.

Компания Electreon Wireless уже внедрила свою инфраструктуру на дорогах Швеции, Израиля и Италии.

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Фото на обложке: Business Insider

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