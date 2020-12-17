Образовательные сервисы и «Добро Mail.ru» запустили проект для поддержки воспитанников детдомов

GeekBrains, Skyeng, «Вебиум», Level One и «Добро Mail.ru» создали совместный благотворительный проект. Часть суммы от стоимости курсов пойдет на оплату учебы воспитанникам детских домов, профориентацию и другие цели.

По словам организаторов, вырученные средства пойдут на оплату подготовки к экзаменам, профориентацию учащихся, заработную плату учителям и обучение наставников. Образовательные сервисы переведут их в благотворительные фонды, которые сотрудничают с детскими домами.

GeekBrains обещают перевести 3% от стоимости каждого участвующего в проекте курса, а также 1200 рублей с оплаты годового обучения в школе программирования для детей GeekSchool. Сервис по подготовке к экзаменам «Вебиум» планирует перечислить по 500 рублей с любого курса «Экстра». При оплате восьми занятий Skyeng обещает пожертвовать 3000 рублей, а Level One — 3% от стоимости покупки одного или нескольких продуктов.

Чтобы присоединиться к акции, необходимо оплатить любой курс, участвующий в проекте, с 15 декабря по 15 января. Также участники получат в подарок книгу Сила добра. Далай-Лама о том, как сделать свою жизнь и мир лучше» от «Альпина Паблишер».

Подробности доступны на сайте.

Фото на обложке: Juliya Shangarey / Shutterstock