В Microsoft задумались внедрить чат-бота OpenAI в приложения Office: источники

В компании хотят внедрить технологии искусственного интеллекта в офисные программы, чтобы пользователям было удобнее редактировать и создавать тексты, рассказали источники The Information .

По данным The Information, Microsoft предполагает применять технологии OpenAI в своих приложениях для офиса — Word (редактор текстов), PowerPoint (создание презентаций), Outlook (почта и календарь) и других.Чат-бот будет помогать пользователям автоматически создавать и редактировать тексты, писать электронные письма с помощью подсказок.

По данным источников The Information, разработчики и исследователи компании больше года работают над инструментами OpenAI, однако разглашать подробности они не могут.

Microsoft инвестрировала в OpenAI $1 млрд в 2019 году. Как утверждают источники The Wall Street Journal, компания ведет переговоры о новом раунде инвестиций. В материале газеты говорится, что OpenAI могут оценить примерно в $29 млрд.

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