В Telegram появился бесплатный чат-бот для помощи IT-специалистам в вопросах мобилизации

В Telegram появился чат-бот поддержки для IT-специалистов по вопросам частичной мобилизации, проект запустил серийный предприниматель Дмитрий Гачко.

В чате можно получить подробную информацию о мобилизации, а также направить письмо на электронную почту с дополнительными вопросами. Создатели проекта предлагают юридическую помощь в случаях, если права специалиста нарушены.

Отмечается, что при необходимости юристы проконсультируют обратившихся и даже помогут в составлении заявлений и жалоб. Все услуги оказываются бесплатно.

Проект также предусматривает поддержку мобилизованных специалистов в закупке экипировки. По словам Гачко, некоторые IT-компании подтвердили готовность участвовать в сборе средств на амуницию.

«Получив необходимые консультации специалистов, мы составили перечень необходимых средств индивидуальной защиты, состоящий из нескольких десятков пунктов. Считаю, что отрасли должны объединяться для поддержки своих сотрудников», — сказал предприниматель.

Ранее Минцифры обнародовало перечень специальностей, позволяющих получить бронь от мобилизации, в списке — 195 направлений подготовки. Позднее ведомство выпустило рекомендации для IT-компаний и операторов связи, чьи сотрудники будут нести военную службу.

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