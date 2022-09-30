В Telegram появился бесплатный чат-бот для помощи IT-специалистам в вопросах мобилизации

В Telegram появился чат-бот поддержки для IT-специалистов по вопросам частичной мобилизации, проект запустил серийный предприниматель Дмитрий Гачко.
В чате можно получить подробную информацию о мобилизации, а также направить письмо на электронную почту с дополнительными вопросами. Создатели проекта предлагают юридическую помощь в случаях, если права специалиста нарушены.
Отмечается, что при необходимости юристы проконсультируют обратившихся и даже помогут в составлении заявлений и жалоб. Все услуги оказываются бесплатно.
Проект также предусматривает поддержку мобилизованных специалистов в закупке экипировки. По словам Гачко, некоторые IT-компании подтвердили готовность участвовать в сборе средств на амуницию.
«Получив необходимые консультации специалистов, мы составили перечень необходимых средств индивидуальной защиты, состоящий из нескольких десятков пунктов. Считаю, что отрасли должны объединяться для поддержки своих сотрудников», — сказал предприниматель.
Ранее Минцифры обнародовало перечень специальностей, позволяющих получить бронь от мобилизации, в списке — 195 направлений подготовки. Позднее ведомство выпустило рекомендации для IT-компаний и операторов связи, чьи сотрудники будут нести военную службу.
Фото на обложке: Arthur_Shevtsov /
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