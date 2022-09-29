Чат-бота «Альфа-банка» признали лучшим банковским ботом

Markswebb провел исследование эффективности чат-ботов российских банков и назвал лучшим бота от «Альфа-банка». Прошлогодний лидер рейтинга – бот «Тинькофф» – опустился на третью строчку, уступив боту ВТБ.

Результатами исследования 11 банковских чат-ботов с RB.RU поделилась пресс-служба консалтингового агентства Markswebb.

В основе исследования лежит анализ того, как чат-бот отвечает на 50 ключевых вопросов клиентов по 6 категориям: навигация, неперсонализированная и персонализированная информация, подбор продукта, выполнение действий, жалобы.

Бот «Альфа-банка» справляется с задачам лучше других и может ответить на 49 из 50 вопросов. Однако есть и недоработки – бот не позволяет вернуться назад в диалоге и плохо распознает фразы с ошибками в тексте.

Занявший второе место в рейтинге бот банка ВТБ может обработать 86% популярных запросов и часто дает верный ответ с первого раза, но определяет не все жалобы.

Бот «Тинькофф», который в прошлом рейтинге занял первое место, обрабатывает 75% запросов и принимает голосовые запросы, однако не возвращает пользователя в чат, если с последнего сообщения прошло длительное время.

За год число успешно обрабатываемых запросов чат-ботами выросло с 9% до 15% на каждый блок задач. Клиенты банков часто сразу отказываются вести диалог с ботом и просят перевести его на оператора, отметили в Markswebb.

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