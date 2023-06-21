Маркетплейсы опередили другие сегменты рынка ритейла по внедрению чат-ботов

Маркетплейсы опередили другие сегменты рынка ритейла по использованию чат-ботов для общения с клиентами — они есть у 75% таких компаний. Активно ими пользуются также аптеки и розничные сети по продаже косметики, пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование компании Naumen.

Эксперты говорят, что доля чат-ботов в Telegram и российских соцсетях продолжит увеличиваться. Это связано прежде всего с относительно невысокими затратами и скоростью разработки.

Популярность чат-ботов у маркетплейсов объясняется количеством одновременных обращений в службу поддержки компаний, сказал операционный директор Market Profi Александр Савельев. На маркетплейсе ежеминутно заказы делают тысячи пользователей, вопросы которых нужно оперативно решать.

Чат-боты помогают сократить затраты на персонал и оптимизировать работу, говорят аналитики. На сбор данных о клиенте у сотрудника уходит в среднем пять минут, чат-боту достаточно 15 секунд.

Исследование проходило в период с 30 марта по 18 мая 2023 года. Для него использовались данные 120 розничых сетей, онлайн-магазинов, маркетплейсов из рейтинга аналитической компании InfoLine за 2021 год.

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