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OpenAI запустила приложение ChatGPT для Android

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Разработчик ChatGPT запустил приложение чат-бота для Android. Его уже можно скачать в Google Play, но сделать это могут только пользователи из нескольких стран, в числе которых нет России. На следующей неделе OpenAI планирует расширить список доступных стран.

OpenAI запустила приложение ChatGPT для Android

В Google Play появилось приложение чат-бота ChatGPT для платформы Android.

Пока приложение могут скачать только пользователи Android из нескольких стран: США, Индии, Бангладеш и Бразилии. На этой неделе OpenAI планирует расширить список доступных стран, но релиза в России не намечается.

Приложение ChatGPT бесплатное, в нем синхронизируется история использования чат-бота с разных устройств.

ChatGPT для iOS работает с мая 2023 года.

Фото на обложке: trickyaamir / Shutterstock

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