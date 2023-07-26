OpenAI запустила приложение ChatGPT для Android

Разработчик ChatGPT запустил приложение чат-бота для Android. Его уже можно скачать в Google Play, но сделать это могут только пользователи из нескольких стран, в числе которых нет России. На следующей неделе OpenAI планирует расширить список доступных стран.

В Google Play появилось приложение чат-бота ChatGPT для платформы Android.

Пока приложение могут скачать только пользователи Android из нескольких стран: США, Индии, Бангладеш и Бразилии. На этой неделе OpenAI планирует расширить список доступных стран, но релиза в России не намечается.

Приложение ChatGPT бесплатное, в нем синхронизируется история использования чат-бота с разных устройств.

ChatGPT для iOS работает с мая 2023 года.

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