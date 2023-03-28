В App Store появилось приложение, программный код которого написала ChatGPT

В App Store появилось приложение, программный код которого с нуля и полностью написала ChatGPT. Человек, который решил использовать нейросеть для этой цели, только наблюдал за процессом и ставил задачи.

Использовать ChatGPT в качестве программиста для написания программного кода приложения для смартфона решил основатель Rocka и «ВКармане» Сергей Пахандрин. О процессе создания приложения он рассказал на своей странице в социальной сети.

По утверждению Пахандрина, ChatGPT написала полный программный код приложения для отслеживания курсов валют «Курсор». В качестве исходника для отслеживания актуального курса валют Пахандрин указал текстовый формат обмена данными JSON.

При написании кода нейросеть допускала ошибки, но сама исправляла их под руководством человека-оператора. ChatGPT смогла добавить в приложение виджеты и сама придумала для приложения название. Автором иконки приложения является нейросеть Midjourney, уточнил Пахандрин.

«Курсор: курс валют» прошло модерацию в App Store и доступно для загрузки. «Политику приватности» для приложения также написала ChatGPT, добавил Пахандрин.

Фото на обложке: Iryna Imago / Shutterstock