В ChatGPT добавили режим «глубокого исследования»
В ChatGPT добавили функцию «глубокого исследования» (deep research), которую можно включить при вводе запроса. Как утверждает OpenAI, она позволяет за минуты выполнять сложные исследовательские задачи, на которые у человека ушли бы «многие часы».
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«Функция глубокого исследования предназначена для специалистов в таких сферах, как финансы, наука, политика и инженерия, которым необходим детальный, точный и достоверный анализ», — говорится в релизе.
При помощи новой функции ChatGPT сможет выполнять комплексный анализ по различным вопросам: нейросеть ищет, анализирует и синтезирует информацию из нескольких сотен источников, доступных в интернете, и составляет отчет, выполненный «на уровне аналитика-исследователя», отметили в компании.
В основе нового режима лежит новейшая и наиболее эффективная ИИ-модель o3, которую OpenAI выпустила в конце января. Модель оптимизирована для анализа и интерпретации информации, представленной в виде текста, изображений и PDF-файлов в интернете.
На обработку информации у нейросети уходит от пяти до 30 минут в зависимости от сложности задачи и количества источников. В «ближайшие недели» ее научат дополнять отчеты изображениями, графиками и другими аналитическими материалы «для большей наглядности и контекста», пообещали в компании.
Фото на обложке: Beata Zawrzel/NurPhoto / Getty Images
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