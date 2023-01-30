ChatGPT и другие нейросети создали образовательный курс по онлайн–продюсированию

Российская образовательная платформа One Stage создала образовательный курс по онлайн–продюсированию на базе ChatGPT и других нейросетей. Программа состоит из нескольких модулей, полностью бесплатна и позволит получить обширное понимание основ профессии. Курс создан нейросетями без вмешательства человека, отметили разработчики.

О запуске проекта RB.RU рассказал представитель образовательной платформы One Stage. Обучающий курс по основам онлайн–продюсирования создан нейросетями без вмешательства человека, отметили разработчики. Ознакомиться с курсом можно по ссылке.

Большую часть работы в создании курса проделала нейросеть ChatGPT. Она определила модули обучающей программы, сформулировала запросы. Один из модулей посвятили разработке образовательной программы – нейросеть ответила на вопрос о том, как привлекать к проекту экспертов, после чего по запросу составила практическое задание по теме.

По итогу нейросеть составила курс из нескольких модулей с пояснением, как изучить рынок перед запуском курса, сформировать предложение, дала рекомендации по анализу контента, мотивации учеников, аудиту проекта.

«Задачей One Stage было лишь показать, что современный уровень развития нейросетей позволяет разрабатывать курсы для тех, кто хочет сменить профессию, повысить квалификацию или структурировать собственный опыт, наложив его на теоретические знания», – рассказали авторы проекта.

Созданная с помощью ChatGPT обучающая программа полностью закрывает потребности учащихся и предоставляет обширное понимание основ онлайн–продюсирования.

На разработку курса у его создателей ушло менее 10 часов. В планах One Stage создать программу, обучающую использованию нейросетевых технологий в образовательном процессе.

Фото на обложке: SuPatMaN / Shutterstock