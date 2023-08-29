Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

OpenAI представила ChatGPT Enterprise для бизнеса

Новости
Григорий Щеглов
Григорий Щеглов

Редактор направления Web3

Григорий Щеглов

Компания OpenAI представила новую версию ChatGPT, которая будет развиваться параллельно общедоступному чат-боту. ChatGPT Enterprise ориентируется на бизнес, предлагая корпоративный уровень безопасности и конфиденциальности.

OpenAI представила ChatGPT Enterprise для бизнеса

В официальном блоге OpenAI появился анонс новой версии популярного чат-бота, заточенной под нужды бизнеса. По словам компании, ChatGPT Enterprise предлагает клиентам корпоративный уровень безопасности и конфиденциальности, задействуя все мощности новейшей языковой модели GPT-4.

С момента открытого запуска ChatGPT всего девять месяцев назад мы увидели, что его используют более 80% компаний из списка Fortune 500. Мы слышали от руководителей этих компаний, что они хотели бы получить простой и безопасный способ внедрения нашего продукта в своей организации.
Официальный блог OpenAI

Enterprise-версия ChatGPT позволяет бизнесу сохранять конфиденциальность данных, которыми сотрудники делятся с чат-ботом, при этом используя все инструменты языковой модели. Все интеракции с нейросетью шифруются как при передаче информации, так и в состоянии покоя.

Помимо этого, ChatGPT Enterprise работает до двух раз быстрее и снимает все ограничения на количество запросов. Модель позволяет использовать контекст до 32 тыс. токенов  (~25 тыс. слов), обрабатывая в четыре раза больше данных и файлов, чем общедоступная версия. ChatGPT Enterprise также предоставляет неограниченный доступ к расширенному анализу данных, известному как Code Interpreter. Эта функция помогает техническим специалистам эффективно работать с финансовыми показателями, результатами опросов и другими обширными массивами данных.

OpenAI не называет стоимость внедрения ChatGPT Enterprise в работу, а также точных сроков запуска новой версии чат-бота.

Источник.

Фото на обложке: Emiliano Vittoriosi / Unsplash

Узнай, как выбрать вендора ПО, чтобы не провалить внедрение софта.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Искусственный интеллект vs SEO: кто кого?
  2. 2 Нейросеть ChatGPT: новый бесплатный чат-бот с искусственным интеллектом
  3. 3 Большинство студентов в учебе использует ChatGPT — исследование
  4. 4 Крупнейшие IT-компании увольняют сотрудников. Что будет с карьерой в этой сфере?
  5. 5 Ключ к разговору: как эффективно общаться с ChatGPT с помощью промтов
FutureFood
Кто производит «альтернативную» еду
Карта

ВОЗМОЖНОСТИ

30 августа 2023

IPI Award

31 августа 2023

Stamina VC

31 августа 2023

Стипендиальный конкурс от «Россельхозбанка»

Все ВОЗМОЖНОСТИ