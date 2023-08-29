OpenAI представила ChatGPT Enterprise для бизнеса

Компания OpenAI представила новую версию ChatGPT, которая будет развиваться параллельно общедоступному чат-боту. ChatGPT Enterprise ориентируется на бизнес, предлагая корпоративный уровень безопасности и конфиденциальности.
В официальном блоге OpenAI появился анонс новой версии популярного чат-бота, заточенной под нужды бизнеса. По словам компании, ChatGPT Enterprise предлагает клиентам корпоративный уровень безопасности и конфиденциальности, задействуя все мощности новейшей языковой модели GPT-4.
С момента открытого запуска ChatGPT всего девять месяцев назад мы увидели, что его используют более 80% компаний из списка Fortune 500. Мы слышали от руководителей этих компаний, что они хотели бы получить простой и безопасный способ внедрения нашего продукта в своей организации.
Enterprise-версия ChatGPT позволяет бизнесу сохранять конфиденциальность данных, которыми сотрудники делятся с чат-ботом, при этом используя все инструменты языковой модели. Все интеракции с нейросетью шифруются как при передаче информации, так и в состоянии покоя.
Помимо этого, ChatGPT Enterprise работает до двух раз быстрее и снимает все ограничения на количество запросов. Модель позволяет использовать контекст до 32 тыс. токенов (~25 тыс. слов), обрабатывая в четыре раза больше данных и файлов, чем общедоступная версия. ChatGPT Enterprise также предоставляет неограниченный доступ к расширенному анализу данных, известному как Code Interpreter. Эта функция помогает техническим специалистам эффективно работать с финансовыми показателями, результатами опросов и другими обширными массивами данных.
OpenAI не называет стоимость внедрения ChatGPT Enterprise в работу, а также точных сроков запуска новой версии чат-бота.
Фото на обложке: Emiliano Vittoriosi /
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