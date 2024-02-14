ChatGPT обучили запоминать факты о пользователе. Это поможет чат-боту лучше генерировать ответы. Функцией «памяти» пользователи смогут управлять самостоятельно.

OpenAI начала тестировать функцию памяти в ChatGPT. Об этом говорится в блоге компании.

Чат-бот сможет по запросу пользователя запоминать факты о нем, например, о времени тренировок в спортивном зале. В OpenAI считают, что данная функция поможет ChatGPT лучше генерировать ответы на запросы пользователей.

Пользователи чат-бота смогут управлять функцией «памяти» ChatGPT самостоятельно. Это можно сделать в разделе персонализации. Там же можно отредактировать факты о пользователе, которые запомнил ChatGPT.

Обновленная функция чат-бота уже доступна для части пользователей. Полноценный релиз планируется провести по окончании тестирования.

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