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Концерн Stellantis добавит нейросеть ChatGPT в качестве голосового помощника Peugeot

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Концерн Stellantis добавит нейросеть ChatGPT в качестве голосового помощника Peugeot. Пилотную версию запустят 31 января  во Франции, Великобритании, Германии, Италии и Испании, узнал Reuters.

Концерн Stellantis добавит нейросеть ChatGPT в качестве голосового помощника Peugeot

Сервис будет помогать водителям подключаться к элементам управления транспортным средством и отвечать на вопросы общего или навигационного характера. Планируется, что в 2024 году услуга станет стандартным оборудованием.

В начале января Volkswagen сообщила, что добавит в голосовой помощник IDA поддержку ChatGPT для своих автомобилей. Сначала функцию добавят в модели Volkswagen ID.3, ID.4, ID.5, ID.7, а также Tiguan, Passat и Golf. 

Фото на обложке: Unsplash

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