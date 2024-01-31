Концерн Stellantis добавит нейросеть ChatGPT в качестве голосового помощника Peugeot. Пилотную версию запустят 31 января во Франции, Великобритании, Германии, Италии и Испании, узнал Reuters.
Сервис будет помогать водителям подключаться к элементам управления транспортным средством и отвечать на вопросы общего или навигационного характера. Планируется, что в 2024 году услуга станет стандартным оборудованием.
В начале января Volkswagen сообщила, что добавит в голосовой помощник IDA поддержку ChatGPT для своих автомобилей. Сначала функцию добавят в модели Volkswagen ID.3, ID.4, ID.5, ID.7, а также Tiguan, Passat и Golf.
Фото на обложке: Unsplash
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