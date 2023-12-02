В бразильском городе приняли закон, текст которого сгенерировал ChatGPT

Городской совет бразильского города Порту-Алегри принял закон, текст которого полностью написал ChatGPT. «Автор» проекта в лице члена совета Рамиро Росарио скрыл этот факт, но за принятие закона без внесения в него изменений проголосовал весь совет депутатов.

В бразильском городе Порту-Алегри с населением 1,3 млн человек вступил в силу закон, текст которого полностью написал чат-бот ChatGPT. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Закон позволяет муниципалитету не брать с налогоплательщиков плату за замену счетчиков воды в случае их кражи. «Автор» проекта в лице члена городского совета депутатов Рамиро Росари использовал для написания к нему текста чат-бот ChatGPT.

ChatGPT составил статьи законопроекта и его законодательное обоснование. Текст документа отправили во внутреннюю систему горсовета для проверки, которую он успешно прошел за исключением внесения орфографических правок и адаптации к местным законодательным правилам.

Позже законопроект отправили в профильные комитеты, которые его одобрили, затем документ получил голосующее большинство членов городского совета и был принят.

Росарио уточнил, что об «авторстве» законопроекта городской совет не был осведомлен. Депутат выразил уверенность, что случае раскрытия этого факта проект не был бы вынесен на голосование.

«Было бы несправедливо по отношению к населению рисковать тем, что проект не будет одобрен просто потому, что он был написан искусственным интеллектом», – отметил Росарио.

Тем не менее, председатель городского совета Порту-Алегри Гамильтон Соссмайер указал на принятие такого закона как на «опасный прецедент» и призвал обсудить роль искусственного интеллекта в государственной политике Бразилии.

Фото на обложке: Michele Ricucci / Shutterstock